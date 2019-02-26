انت الان تتابع فالفيردي يتحدث عن مواجهة مدريد وحيرة تحديد الحارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

تحدث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن أهمية الفوز على منافسه ريال مدريد، في الكلاسيكو المُنتظر على ملعب سانتياجو برنابيو، غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وقال مدرب برشلونة في تصريحات له في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه حتى الآن لم يستقر بعد على بعض المراكز كحراسة المرمى ووسط الملعب. وتابع: "لم أكن أعلم أنها المباراة المائة لي مع برشلونة، ولكن في كل الأحوال هذا كلاسيكو، وعلينا تحقيق الفوز لأننا في مباراة الذهاب لم نحصل على النتيجة التي أردناها".

وواصل: "يجب أن نسبب المتاعب للخصم، كذلك إحراز الأهداف، لأنه لا سبيل للوصول إلى النهائي سوى ذلك، نريد العبور للنهائي، لدينا الروح والعزيمة اللازمة". وأردف: بالنسبة لأرثر هو بحال أفضل بكثير من سابقا، تدرب بجزء من تدريب الأمس، نريد أن نعتمد عليه بأقرب وقت، لكن يبدو أنه خيار أفضل لكلاسيكو السبت عن

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