انت الان تتابع إيهاب جلال: روح اللاعبين حسمت مواجهة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

يرى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن مواجهة إنبي التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين، من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها الفريق البورسعيدي لصالحه، بثلاثة أهداف لهدف، كانت صعبة رغم الفوز الكبير، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، بعد نهاية المواجهة، قائلًا: اللقاء مر بأوقات صعبة، لكن في النهاية تمكن اللاعبون من عبور المواجهة".

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وواصل جلال تصريحاته، قائلًا: "أهم ما يميز لاعبي المصري هو إحساسهم بالمكسب والقدرة على الحفاظ عليه.. الفرق الكبيرة يمكنها تحقيق الفوز حتى لو في لحظات عدم التوفيق". واختتم، المدير الفني للمصري البورسعيدي، قائلًا: "تعرضنا لصعوبة بعدما أحرز إنبي هدف التعادل، لكننا استطعنا العودة وسجلنا الهدف الثاني وأصبحت