انت الان تتابع اليويفا يبت في إنذار راموس "المتعمد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

راموس أمام أياكس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، ثبوت تهمة تعمد الحصول على البطاقة الصفراء، من قبل قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، خلال مواجهة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يعلن اليويفا العقوبة التي ستقع على مدافع ريال مدريد في الأيام المقبلة، التي يتوقع أن تصل إلى الحرمان من اللعب مباراتين، هما إياب دور الـ16 أمام أياكس أمستردام الهولندي، وذهاب ربع النهائي في حال تأهل الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف في أمستردام، علما أنه يستضيف أياكس في العاصمة الإسبانية في الخامس من مارس المقبل.

وصرح راموس بعد المباراة بأنه "تعمد الحصول على البطاقة" بهدف الغياب عن لقاء الإياب، ثم العودة إلى البطولة في دور الثمانية، ثم نفى الأمر عبر حسابه على "تويتر"، مما دفع الاتحاد الأوروبي لفتح "تحقيق تأديبي".

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وقال راموس في حديث لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا أصبت بالذهول بسبب كل تلك الضجة، تعمدت ارتكاب مخالفة، ولكن لم أتعمد الإيقاف والبطاقة".

وأكمل: "لم امتلك خيارا، كانت مرتدة خطيرة بالدقيقة 88 والمباراة كانت مفتوحة، لذا قلت إنني سأكون كاذبا إذا لم أكن أعرف أنني سأتعرض للإيقاف بسببها".

وواصل: "الأمر هو هو مثل معرفتي أنني لم امتلك حلولا إلا ارتكاب المخالفة، وهذا ما قصدته عندما قلت إن في الكرة يجب اتخاذ قرارات صعبة".