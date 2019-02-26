شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يترقب من يفوز فى «كلاسيكو» الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب سنتياجو بيرنابيو، معقل الميرنجى، لمتابعة كلاسيكو الأرض بين فريقى ريال مدريد وبرشلونة، فى جولة الإياب للدور نصف النهائى بكأس ملك إسبانيا التى من المقرر لها أن تنطلق فى تمام العاشرة مساء.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو قد انتهت بنتيجة 1-1 بين الفريقين، وهو ما يجعل الأمور صعبة ومعلقة خلال مباراة اليوم.

من جانبه، أكد سانتياجو سولارى، المدير الفنى لريال مدريد، تركيز لاعبى فريقه الشديد، فى المباراة، وراوغ المدرب الأرجنتينى فى الحديث عن أى تفاصيل تخص تشكيلته للمباراة، خاصة حول موقف جاريث بيل ومارسيلو من المشاركة أو الجلوس على دكة البدلاء. وقال سولارى: «إنها مباراة جميلة، هو كلاسيكو كرة القدم الإسبانية الرائع، نطلب من الجمهور أن يملأ المدرجات، لأنهم عامل مهم لتحقيق الألقاب، مباراة الذهاب أصبحت من الماضى».

وأضاف، «الجميع يصب تركيزه على المباراة، كذلك الحال مع جاريث بيل، نعم لقد تحدثت معه، ولكن مثل تلك الأمور تظل خاصة بيننا».

وبسؤاله عن مشاركة ليونيل ميسى فى مباراة الإياب، أضاف: «هذا السؤال لا يتم توجيهه لنا ممن يستمتعون بالمنافسة فى كرة القدم، أعمل ما بوسعى لتقديم كل النصائح لفينيسيوس، كما هو الحال مع زملائه الذى يقدمون له المساعدة أيضا منذ وصوله، لقد نال الكثير من الاحترام لتواضعه وموهبته، لدينا مجموعة من لاعبين احتفلوا بمرور 1000 يوم وهم أبطال لدورى أبطال أوروبا خلال 3 أعوام، هذه المناسبة ستكون أكثر قيمة بعد مرور 50 عاما». وحول ارتفاع مستوى برشلونة مؤخرا، رد: «عندما يقدم الخصم مستويات قوية يزيد من قوة البطولة، نرغب فى الاستمرار فيما نقوم به، لأننا نقدم أداء جيدا».

وعلق على ضربة جزاء كاسيميرو أمام ليفانتى وقال: «فى أى مباراة سيستعين فيها الحكم بالفيديو ستكون هناك آراء مختلفة، لا يوجد شك فى ضربة الجزاء، والجميع يعرف المادة 12».

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وعلى الجانب الآخر، يحشد إرنيستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، أسلحته، استعدادا للمباراة، يدخل برشلونة المباراة بتشكيلة شبه مكتملة، فى ظل جاهزية معظم عناصره، باستثناء المصابين آرثر ميلو والحارس ياسبر سيليسين، اللذين شاركا فى جزء من المران الجماعى أمس، ما قد يمنحهما فرصة فى الظهور بمباراة كلاسيكو الليجا، الأسبوع المقبل.

واستقر فالفيردى بنسبة كبيرة على أغلب مراكز الفريق بداية من حارس المرمى تير شتيجن، بجانب رباعى الدفاع سيميدو وبيكيه وأومتيتى وألبا، بعد عودة الفرنسى فى لقاء إشبيلية، كذلك الثلاثى الهجومى المتمثل فى ميسى وديمبلى وسواريز، ولكن يظل خط الوسط من الأمور التى تشغل المدرب الإسبانى قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وكالعادة يحجز الثنائى سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش مركزين فى وسط الملعب، فى ظل اكتسابهما ثقة فالفيردى، ليكثر الحديث عن المركز الثالث الذى سيتنافس عليه كل من أرتورو فيدال وكارليس ألينيا.

فالتعادل بهدف لمثله فى كامب نو، سيحتم على برشلونة الدفع بلاعبين بإمكانهم تقديم الدورين الهجومى والدفاعى معا، للوصول إلى مناطق ريال مدريد والمشاركة فى اللعب الإيجابى على المرمى، بجانب الضغط وتحقيق التماسك الدفاعى المطلوب لعدم استقبال أهداف. وستتمثل حيرة فالفيردى فى اللقاء إما اللعب بفيدال صاحب الخبرة والقوة البدنية والعمل الدفاعى، أو الاستفادة بقدرة إلينيا فى تدوير الكرة بوسط الملعب، وإن كان النجم التشيلى هو الأقرب لدخول التشكيلة الأساسية.

سيناريوهات أخرى تدور فى رأس المدرب بشأن وسط الملعب، فخيار تواجد روبيرتو بجوار بوسكيتس وراكيتيتش مطروح بشدة، وهو المركز الأساسى للاعب الإسبانى قبل الاعتماد عليه فى الجبهة اليمنى، ويملك روبيرتو جميع المقومات التى يبحث عنها فالفيردى، من حيث التمرير الجيد والمزج بين الشقين الدفاعى والهجومى.

من جانبه، قال ليونيل ميسى، بأن هدف الفريق الآن أصبح المنافسة بقوة على الثلاثية فى الموسم الحالى، وقال ميسى: «سنحاول الفوز بكل الألقاب.. لن نفرط فى أى مسابقة. نحن على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائى الكأس، وأضاف ليونيل: «ستكون مباراة صعبة للغاية، لأنها أمام الريال وعلى ملعبه، لكننا سنخوض المباراة بثقة فى قدرتنا على اجتيازها. بعدها سنعود للتفكير فى مسابقة الدورى».