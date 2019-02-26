شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج ينتظر المشاركة فى الكلاسيكو ليكمل مسيرة الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل الغانى كيفن برينس بواتينج، لاعب برشلونة، المشاركة فى مباراة الكلاسيكو، أمام ريال مدريد، فى كأس ملك إسبانيا، خاصة أنه لم يشارك مع برشلونة كثيرًا هذا الموسم مكتفيًا بالظهور فى مباراة واحدة بالدورى الإسبانى أمام بلد الوليد لمدة 60 دقيقة، وأمام إشبيلية فى ذهاب ربع نهائى كأس الملك لمدة 63 دقيقة، ولم يترك أى بصمة.

وسبق أن واجه بواتينج ريال مدريد من قبل، وتحديدًا فى دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا لموسم 2010- 2011، وكان لاعبا فى صفوف ميلان، وحينها خسر فى لقاء وتعادل فى آخر، كما واجهه أيضًا فى دور الـ16 من نفس البطولة موسم 2013- 2014 فى لقاء الذهاب رفقة شالكه الألمانى وتكبد هزيمة ثقيلة استقرت على نتيجة 6-1.

كما واجه ريال مدريد مجددًا فى ذهاب دور الـ16 من دورى الأبطال أيضًا فى موسم 2014- 2015 رفقة شالكه، وخسر بهدفين دون رد، وغاب عن لقاء الإياب بسبب الإيقاف.

وأتت مواجهته الأنجح أمام المرينجى، رفقة لاس بالماس فى الدورى الإسبانى موسم 2016- 2017، وحينها سجل هدفًا وصنع آخر فى المباراة التى انتهت بالتعادل 3- 3 على ملعب البرنابيو.

ويبحث بواتينج عن الانضمام إلى قائمة الأفارقة الذين شاركوا من قبل فى مباريات الكلاسيكو، خاصة أن هناك منهم من ترك بصمة واضحة فى تلك المواجهة التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة كل موسم.

وشارك النجم المالى مامادو ديارا فى 4 مباريات بالكلاسيكو رفقة ريال مدريد، لم يتذوق خلالها طعم الهزيمة، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل فى مباراة وحيدة، وصنع هدفًا فى تلك المباريات.

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ويحمل المالى سيدو كايتا، لاعب برشلونة السابق، الرقم القياسى كأكثر أفريقى شارك فى مباريات الكلاسيكو، بواقع 12 مباراة، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل فى 3 لقاءات، وتعرض لهزيمة وحيدة مع العملاق الكتالونى.

شارك النجم الغانى مايكل إيسيان فى 4 مباريات بالكلاسيكو مع ريال مدريد، لم يتذوق خلالها طعم الهزيمة، حيث انتصر فى مواجهتين وتعادل فى مثلهما.

نجح النجم الإيفوارى يايا توريه فى الفوز بـ3 مباريات من إجمالى 5 لقاءات خاضها فى الكلاسيكو على مدار 3 مواسم لعبها بقميص برشلونة، ومن بينها الانتصار التاريخى بنتيجة 6- 2 بملعب سانتياجو برنابيو فى عام 2009، وخسر فى مواجهتين.

شارك المهاجم الكاميرونى صامويل إيتو فى 8 مباريات بالكلاسيكو بعد أن انضم إلى برشلونة فى عام 2004، حقق خلالها الانتصار فى 4 مباريات وتعادل فى مواجهتين، وتعرض للهزيمة فى مثلهما، وتمكن إيتو، من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى أمام فريقه القديم، وهو الأفريقى الوحيد الذى مثل عملاقى الكرة الإسبانية.

وخاض إيمانويل أديبايور 4 مباريات كلاسيكو فى نصف موسم فقط قضاه مع ريال مدريد، وفى تلك اللقاءات حقق انتصارا وحيدا وتعرض لهزيمة أخرى وتعادل فى مواجهتين، دون أن يتمكن من هز شباك العملاق الكتالونى.

لم يشارك الكاميرونى ألكسندر سونج، سوى فى مباراتين فى الكلاسيكو كلاعب بديل بقميص البارسا، حقق خلالهما انتصارا واحدا وتعرض لهزيمة أخرى.

خاض اللاعب الكاميرونى جيرمى نجيتاب، 3 مباريات فى الكلاسيكو بقميص ريال مدريد، حقق خلالها الانتصار فى مباراة واحدة والتعادل فى أخرى، وتكبد الهزيمة فى لقاء وحيد.