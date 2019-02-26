شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك فى الجبلاية بعد تأجيل كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتباك داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة بسبب قرار تأجيل بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى لدواع أمنية، وتبادل أعضاء المجلس خلال جلسة ودية الاتهامات حول عدم تحديد مواعيد محددة لمباريات الدورى الممتاز وكأس مصر تدفع الأندية للالتزام بها فى الموسم الجارى، فى الوقت الذى رفض فيه هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة تحميل الاتحاد أى مسؤولية باعتبار أن الجبلاية حذرت فى بداية الموسم من صعوبة تحديد مواعيد مباريات الدورى وكأس مصر، خلال الموسم الجارى، فى حضور كافة رؤساء الأندية، ولم يعترض أحد، ومن ثم فإن الاتحاد يسعى لاستكمال البطولتين فى ظل ارتباطات الأندية بالمشاركات الأفريقية وتنظيم بطولة أمم أفريقيا فى شهر يونيو 2019.

وينتظر أن يجتمع هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، لتحديد مواعيد جديدة لمباريات كأس مصر، التى تم تأجيلها، فضلا عن وضع تصور جديد لمسابقة الدورى الممتاز.

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كانت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل مباراة الزمالك مع مصر المقاصة فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر، التى كان مقررا لها اليوم، الأربعاء، والأهلى مع بيراميدز فى دور الـ16 من نفس المسابقة، بعدما تلقى الاتحاد خطابا رسميا من الجهات الأمنية يؤكد فيه صعوبة إقامة المباريات فى الوقت الراهن، كما ترتب على ذلك تأجيل مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى فى دور الـ8 من نفس البطولة، وكذلك المباريات التى كانت محددة سلفا فى حالة إقامة اللقاءات سالفة الذكر.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه سيضع تصورا جديدا لمواعيد بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر بعد الاجتماع مع هانى أبوريدة، مؤكدا أن قرار تأجيل المباريات سيربك من جدول مسابقتى الدورى، وكأس مصر حتى يتمكن من تحديد مواعيد أخرى، ورفض «حسين» اتهام لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة بالتراجع عن موقفه فى تحديد مواعيد المباريات، مؤكدا أن قرار الجهات الأمنية يجب أن ينفذ دون تردد، وشدد على أن مسابقة كأس مصر لن تلغى باعتبار أن المباريات المتبقية يمكن أن تقام خلال 12 يوما فقط، رافضا وضع موعد مبدئى للمباراة النهائية فى كأس مصر إلا بعد جلسته مع هانى أبوريدة، وأوضح

«عامر» أن نهاية الدورى ستحسم بعد وضوح الرؤية بالنسبة لمشاركات الأندية فى البطولات الأفريقية المختلفة سواء بالنسبة للأهلى أو الإسماعيلى بدورى الأبطال أو الزمالك فى بطولة الكونفيدرالية، وشدد «حسين» على أن لجنة المسابقات كانت واضحة مع الأندية وأخطرت مسؤوليها بوجود مشاكل عديدة فى مواعيد المباريات فى بداية الموسم لكن بعضهم تناسى ذلك فى الفترة الأخيرة.

وتمسك عامر حسين بموقفه بشأن تخصيص أسبوعين فقط لمعسكر المنتخب الوطنى لكرة القدم قبل بطولة أمم أفريقيا نظرا لضيق الوقت واستغلال الأيام المتبقية فى إقامة مباريات بالدورى لإنهاء المسابقة، لافتا إلى أن الجهاز الفنى بقيادة «أجيرى» المدير الفنى للمنتخب الوطنى كان يرغب فى إقامة معسكر للمنتخب قبل البطولة بـ21 يوما وهو أمر يصعب تنفيذه.

واختتم «حسين» كلامه، مؤكدا أن الانتقادات التى تتعرض لها لجنة المسابقات من البعض تأتى لعدم معرفتهم بالصعوبات التى تواجهها اللجنة فى تحديد المباريات والارتباطات التى تلتزم بها مع المنتخبات والاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».