شكرا لقرائتكم خبر عن «الزمالك»: كنا على علم بالتأجيل والأحمر وشوبير فوجئا بالقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، احترامه لقرار تأجيل بطولة كأس مصر، والتى شملت مواجهة الفريق الكروى الأول مع المقاصة، التى كان مقررا لها اليوم الأربعاء، فى دور الـ8 للبطولة، وأشار رئيس الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إلى أنه نسق مع الجهات الأمنية بشأن تأجيل البطولة، وهو ما يعنى درايته بالقرار قبل أن يصدر، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب وأحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، فوجئا بقرار التأجيل، بدليل أن صفحته الرسمية على فيس بوك كانت أول من أعلن عن قرار تأجيل البطولة، بالتنسيق مع المسؤولين، وقال رئيس القلعة البيضاء: مجلس الإدارة يقدر مسؤولياته، سواء تجاه الدولة أو أعضاء النادى والأجهزة الفنية واللاعبين، ومن ثم فإنه كان على ثقة من تأجيل مباراة الفريق مع المقاصة حتى يتسنى للجهاز الفنى واللاعبين الاستعداد لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولى، فى الجولة الرابعة بدورى الأبطال التى ستقام بأنجولا، وقال مرتضى: لا يمكن أن أطالب اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل الضغط الذى يعانى منه اللاعبين فى الفترة الأخيرة بسبب تلاحم المباريات، ولفت رئيس الزمالك إلى أن مجلس الإدارة يوفر للجهاز الفنى واللاعبين كافة الإمكانيات حتى لا يكون أمامهم حجة تجاه المنافسة على بطولات الدورى الممتاز وكأس مصر والكونفيدرالية. وجدد رئيس الزمالك ثقته فى الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، رغم الانتقادات التى يتعرض لها مؤخرا، خصوصا بعد التعادل الأخير مع بترو أتليتكو، وأكد مرتضى أن المدير الفنى حصل على راتبه السنوى بالكامل، ومن ثم فإن قرار الإطاحة به سيضر الفريق، لافتا إلى أنه لن يكرر ما يفعله فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بتغيير المدربين خلال الموسم، ونفس الأمر بالنسبة للأهلى الذى غير هو الآخر جهازه الفنى فى منتصف الموسم.

وحذر رئيس القلعة البيضاء يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروى الأول، من الاستهتار وعدم الالتزام داخل وخارج الملعب أو افتعال المشاكل، مؤكدا أنه لن يتردد فى معاقبته مثلما حدث مع محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الوسط المهاجم، الذى تمت معاقبته مؤخرا بسبب تجاوزه مع المدير الفنى وزملائه، فضلا عن بصقه على الجماهير أثناء استبداله. ورفض رئيس النادى رفع العقوبة التى وقعها على «كهربا»، سواء بإيقافه وإحالته إلى التحقيق وعدم سفره مع الفريق إلى أنجولا أو تغريمه ماليا بالخصم 300 ألف جنيه من مستحقاته، وقال: مجلس الإدارة هو صاحب القرار النهائى فى رفع العقوبة عن اللاعب بعد أن يقدر موهبته والنادى الذى يلعب باسمه.

يأتى هذا فى الوقت الذى اقترح فيه رئيس النادى وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ورئيس قطاع الكرة، بالتواجد على دكة البدلاء بجوار «جروس» خلال المباريات المقبلة لفرض مزيد من الانضباط على الدكة، باعتبار أن «تيجانا» يتمتع بعلاقة طيبة مع اللاعبين، ويمتلك تاريخا كبيرا داخل الملعب يحترمه بقية اللاعبين حتى لا تتكرر أى أزمة أخرى مثلما حدثت مع كهربا، فيما غادر مصطفى فتحى، لاعب الوسط المهاجم، إلى ألمانيا للاطمئنان على إصابة الركبة.