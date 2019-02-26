شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلى»: القرار نزع فتيل الأزمة.. وهدفنا تطبيق اللوائح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل أرجاء النادى الأهلى، عقب قرار تأجيل مباريات الكأس لأجل غير مسمى، ونزع فتيل الأزمة التى تفجرت خلال الساعات القليلة المنقضية، ورفض مسؤولو الأهلى التعقيب أو التعليق على القرار الأمنى الصادر بتأجيل المباراة. وقال مصدر مطلع داخل النادى الأهلى، رفض ذكر اسمه، إن الأمر لم يكن بالنسبة للأهلى بمثابة المعركة، وإنه لم يسع لتحقيق أى انتصارات معنوية كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أن الأهلى كان حريصا على حل الخلاف اللائحى الذى نشب خلال الأيام المنقضية، والذى استوجب على النادى الأهلى إعلان رفضه القاطع خوض مباراة دور الـ 16 لكأس مصر أمام بيراميدز، فى ظل وجود مخالفة صريحة تضر بمصلحة النادى الأهلى فى مشواره المحلى ببطولة الكأس، التى يسعى وبقوة للفوز بلقبها. وشدد المصدر على أنه من اللحظة الأولى والنادى الأهلى حريص على التأكيد على أنه لم ينسحب من الكأس، وأنه متمسك بخوض المباراة فى موعد يتناسب معه ومع فريق بيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن القرار الذى صدر بالتأجيل قرار عقلانى، يهدف من الدرجة الأولى لتهدئة الأوضاع والمساواة بين جميع الأندية، وعدم الإضرار بمصلحة أى فريق، خصوصاً أنها فى النهاية منافسة شريفة بين الجميع، والكل هدفه فى المقام الأول إحراز البطولة.

Advertisements

كان مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، قد منح لاعبيه راحة سلبية 48 ساعة، عقب مباراة الفريق الأخيرة فى الدورى أمام الجونة، وتأكيد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، على عدم خوض المواجهة تحت أى ظرف من الظروف، والتمسك بالجدول الذى سبق وأعلنه اتحاد الكرة، والذى كان يحدد يوم الخميس المقبل لملاقاة الأهلى وبيراميدز فى بطولة الدورى، خصوصاً أن مجلس الإدارة سبق له وأصدر بيانا أكد خلاله رفضه فكرة استبدال مواجهة الدورى بمثيلتها فى الكأس أمام بيراميدز، وإبداء الأهلى استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل له الحفاظ على كامل حقوقه فى تلك الإشكالية. من ناحية أخرى، يستأنف الفريق مرانه صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها عقب مواجهة الجونة الأخيرة، استعداداً لمواجهة بتروجت الإثنين المقبل. وينتظر أن ينتظم فى المران محمود وحيد بعد تعافيه من نزلة البرد التى تعرض لها، والتى أبعدته عن المشاركة الجماعية.

وسيخضع محمد الشناوى، حارس الفريق، لفحص طبى قبل انطلاق المران، استعدادا للمشاركة الجماعية مع الفريق بعد تخلصه من حالة الإجهاد التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة. واشتكى «الشناوى» من إجهاد عضلى خفيف، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية، على أن يعود غدا للمشاركة فى المران استعدادا للمرحلة المقبلة.

فيما يخضع حسام عاشور لبرنامج بدنى، تحت إشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المران الجماعى، والعودة من جديد إلى التواجد ضمن قائمة الأهلى فى المباريات الرسمية. واشتكى «عاشور» من الإصابة فى منشأ العضلة الأمامية، وتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز، وخضع اللاعب لبرنامج علاجى وتأهيلى، وتحسنت حالته بشكل كبير فى الفترة الأخيرة. وينتظر أن يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش، للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيز اللاعبين للمرحلة المقبلة. ويحرص «لاسارتى» على تجهيز اللاعبين من الناحية المعنوية، إلى جانب الدورين الخططى والفنى من خلال التدريبات اليومية ومحاضرات الفيديو.