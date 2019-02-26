شكرا لقرائتكم خبر عن «بامبو» يقترب من الرحيل عن الإسماعيلى.. والفريق يتدرب فى الجزائر استعداداً لمواجهة «قسنطينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب كريم بامبو، لاعب الإسماعيلى، من الرحيل عن قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بدون قيود، حيث يحق للاعب الانتقال إلى أى ناد بداية من الموسم المقبل، لانتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى. وترددت أنباء عن مفاوضات مكثفة يجريها النادى الأهلى مع اللاعب لعودته مرة أخرى، لحاجة الفريق إلى جهوده، خاصة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه بامبو مؤخرا جعله محط أنظار أندية خليجية ترغب فى التعاقد مع اللاعب، بينما لم تقدم إدارة الإسماعيلى على فتح باب التفاوض معه حتى الآن، ما يشير إلى إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الجارى.

من ناحية أخرى، يخوض الفريق مرانه الأول اليوم فى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب قسنطينة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى الأبطال، وذلك بعدما غادر الفريق مساء الثلاثاء عقب انتهاء مباراته مع طلائع الجيش فى الجولة الرابعة والعشرين للدورى. كان الإسماعيلى قد تعادل إيجابيًا أمام شباب قسنطينة بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ليواصل الدراويش نزيف النقاط فى المجموعة بعد التعثر فى مباراتين بالهزيمة أمام الأفريقى التونسى والتعادل مع بطل الجزائر. ويحتل الدراويش قاع ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، فيما يحتل مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام بطل الجزائر، بينما يحتل الأفريقى التونسى المركز الثالث برصيد 4 نقاط. وينتظر أن يعقد سدومير يانفيسكى، المدير الفنى، جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران لشرح خطة المباراة وتحفيزهم على الفوز.