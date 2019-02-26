شكرا لقرائتكم خبر عن فى خطوة مفاجئة: تأجيل مباريات «كأس مصر».. والأندية ترحب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحبت أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز بقرار اتحاد كرة القدم، المفاجئ والخاص بتأجيل مباريات بطولة كأس مصر لدواعٍ أمنية.

وقال مصدر بالنادى الأهلى إن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، هدفه تطبيق اللوائح والمساواة بين الأندية دون المساس بحقوق أحد. واعتبر المصدر أن القرار ينزع فتيل الأزمة التى نشبت مؤخرًا بسبب موعد اللقاء. وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة كان أول من علم بالقرار، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

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وأوضح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه سيجتمع مع هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد، لتحديد مواعيد جديدة للمباريات التى تم تأجيلها، كما سيتم إجراء تعديلات أخرى على جدول مباريات الدورى.

فى سياق مستقل، أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بقيادة خافيير أجيرى، قائمة المنتخب لمواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، ومباراة نيجيريا الودية، خلال مارس المقبل.

وضم «أجيرى» 25 لاعبًا، من بينهم 11 لاعبًا من الوجوه الجديدة، وشهدت القائمة غياب محمد صلاح الذى فضل المدير الفنى حصوله على راحة، وأيضا غياب عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، وعبدالله جمعة، لاعب الزمالك.

من جهته، أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن قلقه من التراشق اللفظى والحوارات المتدنية فى عددٍ من البرامج الرياضية خلال الأيام الماضية، وأعلن المجلس بدء التحقيق فى جميع وقائع المخالفات التى تضمنتها هذه البرامج.