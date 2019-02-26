شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: فيرناندينيو ولابورت قد يغيبان عن مانشستر سيتي 5 مباريات للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المدير الفني لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء عن إمكانية غياب لاعبيه البرازيلي فيرناندينيو والإسباني إميريك لابورت إلى ما بعد التوقف الدولي بسبب الإصابة، ما يعني عدم مشاركتهما مع السيتزنز قرابة 5 لقاءات.

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وقال جوارديولا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام وست هام يونايتد في البريميرليج حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم الثلاثاء: «افتقدنا خدمات جون ستونز وجابرييل جيسوس في نهائي كأس الرابطة للإصابة والآن، دينو وإميريك. ولا أعلم مدة غيابهما».

وأضاف المدرب الإسباني أن اللاعبين سيغيبان خلال الأسابيع المقبلة لكنه أعرب عن أمله بعودتهما بعد التوقف الدولي، مشيرا إلى ستونز وجيسوس سيعودان قريبا بينما الأمل بالنسبة لفيرناندينيو ولابورت عودتهما مع مباراة سوانزي أو بعد التوقف.

وحول الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينافس السيتي نادي ليفربول على لقبه، شدد جوارديولا على عدم وجود أعذار للاعبي السيتزنز بشأن الإرهاق أو ضغط المباريات، خاصة أنه لا يتبقى سوى شهرين على نهاية الموسم ومن اللازم امتلاكهم العقلية التي تصنع الفارق.