سوموديكا يرفع راية التحدي أمام النصر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع ماريوس سوموديكا مدرب الشباب راية التحدي أمام النصر، مؤكداً أن فريقه سيخوض المواجهة بغية الحصول على النقاط الثلاث.
ويلتقي الفريقان يوم الخميس في ستاد الملك فهد الدولي لحساب الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سوموديكا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : سنخوض لقاء قويا أمام النصر، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، سنثبت للجميع أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح أمام النصر، الذي يملك خط هجوم قوي للغاية.
وأوضح أن فريقه حقق توازنا في النواحي الهجومية والدفاعية، مستشهدا بتسجيل 28 هدفا واستقبال 13 حتى الآن، كأقوى خط دفاع في المسابقة بعد مرور 21 جولة.
واختتم تصريحاته قائلا : هدفي في كل مباراة حصد نقاطها كاملة، ومباراتنا أمام النصر مهمة للغاية لي وللجماهير.
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