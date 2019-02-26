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ليستر سيتي يعلن تعاقده مع المدرب برندان روجرز

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ليستر سيتي المنافس في الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين برندان روجرز مدربا جديدا له، ووقع المدرب البالغ من العمر 46 عاما عقدا يمتد إلى يونيو 2022.

وقال روجرز :أنا فخور للغاية بوجودي هنا كمدرب لنادي ليستر سيتي وسأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجماهير فخورة بفريقها.

وأضاف :معا سنكون أقوى وأتطلع إلى العمل مع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لنقطع الخطوات الصحيحة إلى الأمام.

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