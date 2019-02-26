شكرا لقرائتكم ليستر سيتي يعلن تعاقده مع المدرب برندان روجرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين برندان روجرز مدربا جديدا له، ووقع المدرب البالغ من العمر 46 عاما عقدا يمتد إلى يونيو 2022.

وقال روجرز :أنا فخور للغاية بوجودي هنا كمدرب لنادي ليستر سيتي وسأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجماهير فخورة بفريقها.

وأضاف :معا سنكون أقوى وأتطلع إلى العمل مع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لنقطع الخطوات الصحيحة إلى الأمام.