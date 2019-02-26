رابط الأسطورة لايف مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم فى الدوري الانجليزي جودة عالية...

لهواة مشاهدة مباريات الدورى الانجليزى، يمكنكم مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2018، فى الجولة الثامنة و العشرون للدوري الانجليزي، حيث ستقام المباراة على ملعب ووكرز و هو الملعب الرسمى لنادى ليستر سيتى، حيث ترتيب الفريق فى جدول الدورى الانجليزى فى المركز الثانى عشر، بينما برايتون فى المركز السادس عشر، و كل فريق لديه الطموح للفوز فى لقاء اليوم من أجل الثلاث نقاط، الملاراة ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS HD 1.

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مباراة ليستر سيتي وبرايتون اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2018، فى تمام العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة الحادية الا ربع بتوقيت السعودية و العراق و البحرين