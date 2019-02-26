مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في الكلاسيكو

يلا شوت ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر – yalla shoot يرى النجم البرازيلي ريفالدو بأن فريقه السابق برشلونة الأفضل للفوز على ريال مدريد ، وذلك بفضل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسيمن خلال خدمة البث المباشر موقع عرب نيوز

وقال ريفالدو لصحيفة موندو ديبورتيفو “برشلونة يمتلك نعمة ميسي ، ولذلك أرشحه للفوز على ريال مدريد ، لكن في حال تمكن ريال مدريد من إيقاف ليو فإنه سيحصل على فرصة لفعل شيء”.

وأضاف “أتمنى أن يواصل ميسي التألق في الكلاسيكو كما فعل ضد إشبيلية”.

وتطرق اللاعب البرازيلي السابق إلى الحديث عن ميول تقنية الفيديو “فار” لصالح ريال مدريد ، مؤكداً أن لون القميص لا يغير قرار الحكام ، وسيأتي عليه وقت يتعرض فيه للمعاناة التحكيمية.

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ويلعب ريال مدريد أمام برشلونة مساء الأربعاء على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو ، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ، وسيعرف المتأهل للنهائي بعد التعادل بهدفٍ لمثله ذهاباً في الكامب نو.

ويلتقي الفريقان في الثاني من الشهر القادم ضمن الجولة السادسة والعشرين من الليجا.