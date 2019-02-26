“تابع” موعد مباراة كلاسيكو كأس أسبانيا و المواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة الأربعاء...

سوف يكون لنا موعد مثير لجميع محبي الكرة، وذلك عند مواجهة ريال مدريد مع برشلونة أثناء الكلاسيكو، والذي سوف يقام على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك خلال إياب نصف نهائي كاس ملك أسبانيا .

والجدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي قد جمع بين عمالقة كرة القدم الاسبانية ، قد انتهي بالتعادل 1-1 ، فقد سجل لوكاس فاسكيز هدفاً لريال مدريد خلال الدقيقة السادسة من عمر المباراة ، ثم قام اللاعب البرازيلي مالكوم بإحراز هدفاً لحق برشلونة خلال الدقيقة 58 من عمر المباراة .

موعد مباراة ريال ريال مدريد و برشلونة أثناء إياب كلاسيكو الكأس

سوف تقام مباراة الكلاسيكو في إياب نصف نهائي الكأس يوم الأربعاء 27 فبراير 2019ن في تمام الساعة العاشرة و النصف بتوقيت القاهرة، والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو .