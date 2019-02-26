مباراة برشلونة ضد الريال بث مباشر يوم الابعاء 27 فبراير في الدوري الاسباني

يقدم عرب فور نيوز لعشاق مباريات كرة القدم عبر خدمة البث المباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الاسباني التي ستقام غدا الاربعاء 27-2-2019 على ارضية ملعب سانتياغو برنابيو، والتي يتم بثها على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 .

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