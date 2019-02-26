كلاسيكو الأرض بالمجان تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر شاهد...

القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في نصف نهائي كاس اسبانيا اليوم ، ترددات القنوات المفتوحة بالمجان لمشاهدة مباراة الكلاسيكو مباشر من خلالها والتمتع بمتابعة مباراة التي يخوضها فريق برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/2/27، في إطار لقاء إياب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا 2019، حيث يستضيف فريق ريال مدريد منافسه التقليدى وعدوه اللدود فريق برشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”اليوم، حيث ينتظر اليوم عشاق الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراة كلاسيكو العودة، حيث تعتبر المباراة بين برشلونة وريال مدريد الكلاسيكو من أكثر المباريات مشاهدة في العالم.

موعد مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم مباشر

ستنطلق اليوم الأربعاء مباراة برشلونة وريال مدريد يوم 27 فبراير 2019 في الأوقات التالية:

تمام الساعة 8:00 مساءً،بتوقيت غرينتش العالمي.

تمام 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان.

في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

في تمام الساعة 00:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

حيث أن فريق برشلونة يخوض مباراته مع الكلاسيكو اليوم بعد أن خاض مباريات دور الربع النهائي من كأس الملك 2019، وفاز على الفريق الأندلسي إشبيلية، بنتيجة (6-3 )بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انهزم البارسا في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة دون رد، ثم استطاع في مباراة العودة الفوز بنتيجة كاسحة (6-1 ) أهلته للصعود للدور نصف نهائي كأس الملك 2019.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، كما يذكر أن البارسا حقق انتصار كبير فى اللقاء الماضى على فريق إشبيلية بنتيجة 4-2، وكان الفريق قد تعادل سلبيا خارج أرضه أمام فريق ليون الفرنسي فى ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

تأهل ريال مدريد لمباراته مع برشلونة اليوم

أما فريق ريال مدريد فقد تأهل للدور نصف النهائي اليوم بعد فوزه على فريق جيرونا في الربع النهائي في الكأس الملك لهذا الموسم حيث فاز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة.

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه التقليدي فريق برشلونة فى إياب نصف نهائى كأس الملك، ويأمل الميرنجى فى تحقيق انتصار واستكمال المشوار فى التواجد بالمنافسة، كما يسعى الفريق لضرب عصفورين بحجر حيث يتمنى تخطى المنافس والتأهل للنهائي ويسعى أيضا لحسم الكلاسيكو لصالحه، ويطمح الملكى فى حسم الفوز لصالحه وإسعاد الجماهير البيضاء العاشقة للفريق.

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين فى نصف نهائى كأس الملك قد انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، كما يذكر أيضا أن الفريقين سيتواجها بعد أيام قليلة فى لقاء الجولة القادمة بالدورى.

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القنوات الناقلة بالمجان لمباراة الكلاسيكو اليوم

نستعرض معكم من خلال الجدول المرفق بيانات عن مجموعة قنوات يمكن استقبال ترددها عبر جهاز الريسيفر الخاص بكم لمشاهدة مباراة الكلاسيكو مباشر بين الفريقين برشلونة وريال مدريد اليوم.

ARENA SPORT القمر الصناعي يوتلسات التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي قناة CBC Sport HD القمر الآذري التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي. قناة IRIB Varzich القمر الصناعي بدر التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي قناة Syria Sport القمر الصناعي أكسريس تردد 10986 V 12110.

ويمكن متابعة كيفية ضبط قناة سوريا الرياضية Syria sport tv الناقلة لمباراة الكلاسيكو بث مباشر ويمكن متابعة اللقاء عبر التردد على الرابط التالى

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر موقعنا عرب نيوز لخدمة البث البث المباشر بدون تقطيع عبر رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر مشاهدة ممتعه للجميع

قائمة ريال مدريد أمام برشلونة المتوقعة

حراسة المرمى : نافاس – كوتوا – ألتيوب خط الدفاع: كارفخال – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – ريجيلون خط الوسط: توني كروس – مودريتش – كاسيميرو – لورينتي – أسينسيو – إيسكو – سيبايوس خط الهجوم: ماريانو – كريم بنزيما – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – فينسيوس جونيور

قائمة برشلونة أمام ريال مدريد المتوقعة