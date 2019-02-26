كورة أون لاين..جميع مواعيد مباريات غداً الأربعاء 27/2/2019 بالدوري الإنجليزي و الأسباني-كأس زايد...

من خلال تلك المقالة سوف نقوم بعرض جميع مباريات غداً الأربعاء 27/2/2019، في إطار الدوريات و الأحداث الجارية، وسوف نقوم بعرض موعد جميع تلك المباريات بالتفصيل ، ضع المقالة بالمفضلة وتابع كل جديد بالدوري الإنجليزي الممتاز ، وكأس زايد للأندية الأبطال و كاس الاتحاد الآسيوي و غيره .
الأربعاء 27/2/2019
الدوري الإنجليزي الممتاز
|الفريق
|الموعد
|ساوثهامتون × فولهام
|21:45
|آرسنال × بورنموث
|21:45
|ليفربول × واتفورد
|22:00
|كريستال بالاس × مانشستر يونايتد
|22:00
|مانشستر سيتي × وست هام يونايتد
|22:00
كأس زايد للأندية الأبطال
|الفريق
|الموعد
|النجم الساحلي – تونس × المريخ – السودان
|17:00
كأس ملك أسبانيا
|الفريق
|الموعد
|ريال مدريد × برشلونة
|22:00
كأس الإتحاد الآسيوي
|الفريق
|الموعد
|أهال – تركمنستان × آلي أوش – قيرغيزستان
|15:00
|لاو تويوتا – لاوس × كايا – الفلبين
|13:30
|ترانسبورت يونايتد – بوتان × كولومبو – سري لانكا
|14:00
|هوم يونايتد – سنغافورة × بي.إس.إم. ماكاسار – إندونيسيا
|13:30
|ريوميونغ – كوريا الشمالية × ايرشم – مونغوليا
|07:00
دوري الخليج العربي الاماراتي
|الفريق
|الموعد
|النصر × إتحاد كلباء
|15:35
|الوحدة × بني ياس
|18:15
دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي
|الفريق
|الموعد
|ضمك × الجبلين
|15:05
|العين × المجزل
|15:10
|الطائي × الوشم
|15:10
|العدالة × الجيل
|17:20
|الأنصار × أبها
|15:15
الدوري السوداني الممتاز
|الفريق
|الموعد
|مريخ الفاشر × الرابطة كوستي
|15:30
الدوري العراقي الممتاز
|الفريق
|الموعد
|الديوانية × النفط
|13:30
|الميناء النجف
|13:30