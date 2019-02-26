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كورة أون لاين..جميع مواعيد مباريات غداً الأربعاء 27/2/2019 بالدوري الإنجليزي و الأسباني-كأس زايد...

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من خلال تلك المقالة سوف نقوم بعرض جميع مباريات غداً الأربعاء 27/2/2019، في إطار الدوريات و الأحداث الجارية، وسوف نقوم بعرض موعد جميع تلك المباريات بالتفصيل ، ضع المقالة بالمفضلة وتابع كل جديد بالدوري الإنجليزي الممتاز ، وكأس زايد للأندية الأبطال و كاس الاتحاد الآسيوي و غيره .

الأربعاء 27/2/2019

الممتاز

الفريق الموعد
ساوثهامتون × فولهام 21:45
آرسنال × بورنموث 21:45
× واتفورد 22:00
كريستال بالاس × مانشستر يونايتد 22:00
مانشستر سيتي × وست هام يونايتد 22:00

كأس زايد للأندية الأبطال

الفريق الموعد
النجم الساحلي – تونس × المريخ – السودان 17:00

كأس ملك أسبانيا

الفريق الموعد
× 22:00

كأس الإتحاد الآسيوي

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الفريق الموعد
أهال – تركمنستان × آلي أوش – قيرغيزستان 15:00
لاو تويوتا – لاوس × كايا – الفلبين 13:30
ترانسبورت يونايتد – بوتان × كولومبو – سري لانكا 14:00
هوم يونايتد – سنغافورة × بي.إس.إم. ماكاسار – إندونيسيا 13:30
ريوميونغ – كوريا الشمالية × ايرشم – مونغوليا 07:00

 دوري الخليج العربي الاماراتي

الفريق الموعد
النصر × إتحاد كلباء 15:35
الوحدة × بني ياس 18:15

دوري الأمير للدرجة الأولى السعودي

الفريق الموعد
ضمك × الجبلين 15:05
العين × المجزل 15:10
الطائي × الوشم 15:10
العدالة × الجيل 17:20
الأنصار × أبها 15:15

الدوري السوداني الممتاز

الفريق الموعد
مريخ الفاشر × الرابطة كوستي 15:30

الدوري العراقي الممتاز

الفريق الموعد
الديوانية × النفط 13:30
الميناء النجف 13:30

 

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