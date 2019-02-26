كورة أون لاين..جميع مواعيد مباريات غداً الأربعاء 27/2/2019 بالدوري الإنجليزي و الأسباني-كأس زايد...

من خلال تلك المقالة سوف نقوم بعرض جميع مباريات غداً الأربعاء 27/2/2019، في إطار الدوريات و الأحداث الجارية، وسوف نقوم بعرض موعد جميع تلك المباريات بالتفصيل ، ضع المقالة بالمفضلة وتابع كل جديد بالدوري الإنجليزي الممتاز ، وكأس زايد للأندية الأبطال و كاس الاتحاد الآسيوي و غيره .

الأربعاء 27/2/2019

الدوري الإنجليزي الممتاز

الفريق الموعد ساوثهامتون × فولهام 21:45 آرسنال × بورنموث 21:45 ليفربول × واتفورد 22:00 كريستال بالاس × مانشستر يونايتد 22:00 مانشستر سيتي × وست هام يونايتد 22:00

كأس زايد للأندية الأبطال

الفريق الموعد النجم الساحلي – تونس × المريخ – السودان 17:00

كأس ملك أسبانيا

الفريق الموعد ريال مدريد × برشلونة 22:00

كأس الإتحاد الآسيوي

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الفريق الموعد أهال – تركمنستان × آلي أوش – قيرغيزستان 15:00 لاو تويوتا – لاوس × كايا – الفلبين 13:30 ترانسبورت يونايتد – بوتان × كولومبو – سري لانكا 14:00 هوم يونايتد – سنغافورة × بي.إس.إم. ماكاسار – إندونيسيا 13:30 ريوميونغ – كوريا الشمالية × ايرشم – مونغوليا 07:00

دوري الخليج العربي الاماراتي

الفريق الموعد النصر × إتحاد كلباء 15:35 الوحدة × بني ياس 18:15

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

الفريق الموعد ضمك × الجبلين 15:05 العين × المجزل 15:10 الطائي × الوشم 15:10 العدالة × الجيل 17:20 الأنصار × أبها 15:15

الدوري السوداني الممتاز

الفريق الموعد مريخ الفاشر × الرابطة كوستي 15:30

الدوري العراقي الممتاز