دجلة يُعمق جراح النجوم ويقفز مركزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
فاز وادي دجلة على نظيره النجوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.
وتقدم دجلة سريعًا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء سددها محمد هلال في القائم لتعود وتصطدم بجسد حارس المرمى أحمد عبد الفتاح مُعلنة تقدم فريقه بهدف عكسي ثم عزز أحمد حسن من تقدم فريقه بهدف ثاني في الدقيقة 65 قبل أ يحاول توسين أوموييل تقليص النتيجة للنجوم في الدقيقة 91.
وبهذا الفوز رفع دجلة رصيد إلى النقطة 23 ليقفز مركزين ويصعد للمركز الـ 15 بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 21 في المركز الـ 17.
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