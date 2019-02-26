بعد سخريتهم منه.. عمرو وردة "يناوش" جماهير آيك أثينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

ودع نادي اتروميتوس منافسات كأس اليونان بعد خسارته أمام آيك أثينا بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الإياب دور الثمانية من المسابقة.

المباراة شهدت مناوشات بين المصري عمرو وردة وجماهير آيك، بحسب ما ذكرته صحيفة جازيتا اليونانية، وذلك بعدما قام اللاعب بالرد على سخرية الجماهير منه.

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ووفقًا لما جاء في الصحيفة، فإن جماهير آيك سخرت من وردة باستخدام أغنية يونانية سبق له وأن ظهر في مقاطع مصورة أثناء قيامه بغناءها.

إلا أن اللاعب لحظة تبديله قبل نهاية المباراة بعدة دقائق، قام بتوجيه رسالة إلى الجماهير عن طريق الإشارة لهم، قبل أن يتوجه إلى مقاعد البدلاء.

وكان آيك قد تفوق على أتروميتوس بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز بثلاثية في العودة، ليتأهل للدور قبل النهائي بنتيجة إجمالية وصلت إلى أربعة أهداف نظيفة.