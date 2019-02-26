لاعبو الوحدة والجهاز الفني يحتفلون بعيد ميلاد المدرب "ميدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: احتفل الجهاز الفني والإداري ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، بعيد ميلاد مدرب الفريق أحمد حسام ميدو. ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر "تويتر" صورا لاحتفال لاعبو والجهاز الفني والإداري للنادي بعيد ميلاد ميدو، حيث تقدمهم عبدالله خوقير نائب رئيس النادي المشرف. ويحتل فريق الوحدة تحت قيادة ميدو، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقاط، ويفصله نقطتين فقط عن المربع الذهبي بالبطولة.

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