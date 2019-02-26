إنفوجرافيك.. قصة 500 هدف في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجل الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي الهدف رقم 500 في النسخة الحالية من الدوري المصري (2018-2019) بعد زيارة شباك إنبي.

وأحرز وادي الهدف الأول للمصري أمام إنبي في اللقاء الذي انتهى بنتيجة (3-1) للفريق البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ24 للمسابقة مساء الثلاثاء.

الـ500 هدف جاءوا في 205 مباراة بمعدل تهديفي بلغ 2.4 هدفًا في المباراة الواحدة، وجاء 455 هدف من داخل المنطقة، و45 هدف من خارج المنطقة.

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ويتصدر محمود علاء مدافع الزمالك قائمة هدافي الدوري بالتساوي مع أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب برصيد 12 هدفًا لكل منهما.

ويمتلك الزمالك أقوى خط هجوم في السابقة برصيد 48 هدفا في 21 مباراة، يليه بيراميدز بـ45 هدفًا في 24 مباراة، ويأتي الأهلي ثالثًا بـ34 هدفًا في 21 مباراة.

ونستعرض في الإنفوجراف التالي قصة الـ500 هدف: