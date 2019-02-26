عبد الحفيظ وأمير توفيق يسافران إلى الإمارات.. تعرف على السبب

قرر الثنائي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومدير التعاقدات أمير توفيق التوجه غدًا الأربعاء إلى الإمارات لإنهاء بعض الترتيبات الخاصة بالزي الجديد للفريق الذي من المقرر أن يرتديه الأحمر مطلع الموسم المقبل.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أنه سافر في نوفمبر الماضي للاطمئنان على بعض الترتيبات، ويستكملها برفقة عبدالحفيظ في رحلة الغد أيضًا من أجل التأكد من أن كل الأمور تسير بشكل جيد، ومبكر، استعدادًا للموسم المقبل.

وتعاقد النادي الأهلي مع شركة أمبرو الإنجليزية للملابس خلفا لسبورتا السعودية التي فسخت تعاقدها مع المارد الأحمر.