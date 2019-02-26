وادي دجلة ينتفض بفوز غالٍ على النجوم

وادي دجلة كتب ـ صبري حافظ حقق فريق وادي دجله فوزا غاليا بتغلبه على النجوم بهدفين مقابل هدف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ24 للدوري الممتاز. أحرز هدفي دجلة محمد هلال من ضربة جزاء وأحمد حسن في الدقيقتين 21 و65، وسجل هدف النجوم الوحيد النيجيري توسين اوميلي في الدقيقة 90 ارتفع رصيد النجوم الى 23 نقطة وصعد من المركز الاخير الى المركز الخامس عشر، بينما تراجع النجوم الى المركز الأخير بالدوري برصيد 21 نقطة.

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