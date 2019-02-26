محمود وادي: تحقيق الفوز أهم من مشاركتي بالمباراة

أكد المهاجم الفلسطيني لاعب المصري البورسعيدي على أسفه، من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة انبي، مساء اليوم الاربعاء في الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز.
وقال وادي في تصريحات تليفزيونية "كنت أرغب في الاستمرار بالملعب، لوكني لم أستطع المواصلة بسبب الاصابة، وفضلت الخروج من الملعب حتى لا تتفاقم".
وأردف "الاهم من مشاركتي هو تحقيق الفوز
يذكر أن المصري البورسعيدي تمكن من الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الممتاز.
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