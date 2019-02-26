رياضة | عاجل.. اليويفا يوجه صدمة مدوية لسيرجيو راموس بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اليويفا يوجه صدمة مدوية لسيرجيو راموس بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ، اليوم الثلاثاء ، ضربة قوية لراموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني.

وقرر الاتحاد الاوروبي فتح تحقيقًا تأديبيًا في واقعة حصول الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد، على بطاقة صفراء، خلال مواجهة أياكس أمستردام، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقد حصل راموس على البطاقة الصفراء في الدقيقة الـ88 من المباراة، ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب ضد أياكس لتراكم البطاقات الصفراء ، ويكون على استعداد لدخول الدور ربع النهائي خالي من البطاقات.

وكانت تصريحات راموس عقب المباراة، حول واقعة حصوله على البطاقة الصفراء، ضمن ملف إدانة اللاعب أمام الاتحاد الأوروبي ، حيث قال راموس بعد نهاية اللقاء مباشرة: بالنظر إلى النتيجة، فإنني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا، لا أقلل من شأن المنافس، لكن في كرة القدم تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة، وقررت القيام بذلك.