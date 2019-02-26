رياضة | التشكيل الرسمي لقمة ميلان ولاتسيو في الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لقمة ميلان ولاتسيو في الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي التشكيلة الأساسية لمواجهة لاتسيو مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وجاءت تشكيلة ميلان كالتالي:

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا ، موساشيو ، روماجنولي ، لاكسالت

خط الوسط: كيسي، باكايوكو، باكيتا

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خط الهجوم: سوسو، بياتيك، بوريني

فيما أعلن إنزاجي تشكيلة لاتسيو وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: ستراكوشا

خط الدفاع: باتريك، أتشيربي، باستوس، رومولو

خط الوسط: ليفا، سافيتش، لوليتش

خط الهجوم: إيموبيلي، كوريا