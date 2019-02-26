رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد.. واستبعاد 6 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد.. واستبعاد 6 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة ريال مدريد يوم في كلاسيكو الأرض بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم غد الاربعاء بملعب البرنابيو.

وشهدت القائمة مفاجأة لجماهير برشلونة بتواجد الثنائي سيلسين وآرثر ميلو بعدما حصل الثنائي على التصريح الطبي من الجهاز عقب التعافي من الإصابة، واستبعد المدرب كلا من موريللو وفيرمايلن ورافينيا وبواتينج وسامبر وتوديبو.

وشارك الثنائي بشكل طبيعي في التدريبات الأخيرة مساء اليوم وهو ما دفع فالفيردي مدرب الفريق لضمهم للقائمة بشكل رسمي وجاءت الأسماء كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، سيلسين، بينيا

Advertisements

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، روبيرتو، أومتيتي

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، ألينا، فيدال

خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، مالكوم، كوتينيو

الجدير بالذكر أن فالفيردي سيكون مضطر لاستبعاد لاعب واحد من القائمة قبل انطلاقة المابراة لإغلاق القائمة عند 18 لاعب.