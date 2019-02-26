رياضة | الكاف يرفض تظلم المصري بشأن عقوباته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يرفض تظلم المصري بشأن عقوباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف" ، يخطره خلالها برفض التظلم المقدم رفع عقوباته.

ورفضت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي، الاستئناف المقدم من جانب الفريق البورسعيدي، بشأن العقوبة الموقعة على النادي من الكاف، على خلفية أحداث مباراة فيتا كلوب، فى إياب نصف نهائى النسخة الماضية من كأس الكونفيدرالية.