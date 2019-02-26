رياضة | الأهلي يحدد موعد السفر لمواجهة فيتا الكونغولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد موعد السفر لمواجهة فيتا الكونغولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفنى للأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، على السفر فجر يوم 6 مارس المقبل، إلى الكونغو لمواجهة فريق فيتا كلوب يوم 9 الشهر ذاته فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح غدًا الأربعاء، استعدادًا لمباراة بتروجت المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.