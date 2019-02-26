رياضة | إيهاب جلال: المصري استحق الفوز ونزول إسلام عيسى نقطة تحول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال: المصري استحق الفوز ونزول إسلام عيسى نقطة تحول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ايهاب جلال المدير الفني للمصري عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب فريق قوي وعنيد مثل إنبي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ووجه جلال الشكر للاعبي الفريق البورسعيدي الذين واصلوا بذل الجهد والعرق من أجل تحقيق الانتصارات واسعاد جماهير بورسعيد العظيمة.



وأكد مدرب المصري أنه لجأ للدفع بعمرو موسى بعد التغيير الاضطراري بخروج محمود وادي وذلك من أجل تأمين منطقة وسط الملعب بعد الخطورة التي شكلها خط وسط انبي على المصري.



وأضاف:" التغيير الثاني بنزول اسلام عيسى بدلاً من ايزي ايميكا أعاد الفاعلية لهجوم المصري الذي نجح في الفوز رغم شراسة فريق إنبي"، مشيدًا بلاعبي الفريق الذين أصبحوا حريصون على تحقيق الفوز رغم شراسة المنافسين خلال مباريات الدور الثاني.