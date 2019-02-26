رياضة | فلورنتينو بيريز يحسم صفقات ريال مدريد الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يحسم صفقات ريال مدريد الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، على أسماء الصفقات الصيفية الذي يرغب الفريق في التدعيم بها، حيث يجهز فلورنتينو بيريز رئيس الملكي مبالغ كبيرة لإنهاء تلك الصفقات.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "سبورت ميدياست"، إن ريال مدريد يحتاج إلى تدعيمات كبيرة في الصيف القادم، من أجل استمرار الفريق في تحقيق البطولات في المواسم المقبلة.

وسوف يتعاقد الملكي مع لاعبين مميزين في مراكز الهجوم وخط الوسط، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو في بداية الموسم الجاري عن صفوف الفريق.

ويريد ريال مدريد إنهاء صفقة واحدة من ثنائي باريس سان جيرمان "نيمار - مبابي" في الصيف، وأيضا التعاقد مع هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.