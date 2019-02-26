رياضة | أيمن بهجت قمر يشيد بمساندة الزملكاوية ويؤكد: احترم الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن بهجت قمر يشيد بمساندة الزملكاوية ويؤكد: احترم الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أيمن بهجت قمر الشاعر الغنائي بمساندة جماهير الزمالك له في الأزمة الأخيرة مع جماهير النادي الأهلي بسبب تعاقده مع هئية الترفيه التي يرأسها تركى آل الشيخ.

وقال قمر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"من عجايب القدر او بمعنى اصح من جدعنة المصريين في مشكلتي مع بعض المتعصبين من جماهير الاهلي اللي هاجموني وشتموني على مدار اسبوعين بسبب تعاقدي مع هيئة الترفيه اللي بيمثلها صديقي المستشار تركي ال الشيخ اللي بكن له كل احترام زي بالظبط ما بكن كل احترام وتقدير للكابتن محمود الخطيب اللي عمري ما اتخيل ان حد يتخيل اني اسئ له او لناديه الاهلي اللي بشجعه من وانا طفل واي كلام اتقال ظلم وافترى وتلفيق وجوجل موجود".



وتابع:"ارجع للنقطه الاساسيه ان جماهير الزمالك وقفوا جنبي وبقوا بيقولوا لهم ده اهلاوي بتهاجموه ازاي ! وكانوا سند بصراحه".



وواصل:"عشان كده انا خدت عهد على نفسي اني بعد كده برغم تشجيعي للاهلي وعشقي له هراعي مشاعر اي مشجع زملكاوي صديق او غريب وعمري ما هنسى لهم وقفتهم جنبي وحقيقي محبتهم في قلبي زي بالظبط محبتي لجمهور الاهلي بس الجمهور الواعي اللي بيقرا ويفهم ويقيم مع كامل احترامي لجماهير مصر كلها".