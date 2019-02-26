رياضة | طلعت يوسف : أرشح فريق المقاصة بالكامل للانضمام إلى المنتخب.. وهذه سياسة إختيارات أجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف : أرشح فريق المقاصة بالكامل للانضمام إلى المنتخب.. وهذه سياسة إختيارات أجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق طلعت يوسف المدير الفني لمصر للمقاصة، عن أختيارات خافيير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر في معسكر مارس المقبل الذى ينطلق 18 ويتخلله مباراتان أمام النيجر ونيجيريا، قائلاً :"هناك سياسة واضحة في أسلوب أجيري وهي اختيار لاعبين صغار السن، مشيرًا إلى أنه اختياره عناصر قادرة على استكمال المشوار معه.

ولفت إلى أن الأسماء الجديدة التي ضمها أجيري للمنتخب عناصر واعدة ومبشرة في حالة تنفيذ تعليمات تكتيكية في الملعب سوف تكون مؤثرة جداً.

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وتابع في تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على راديو مصر 88.7 :"لا أرشح لاعب من المقاصة لإنضمام لقائمة المنتخب الوطني ولكن أرشح الفريق بالكامل".

وأضاف :"المنافسة قوية جداً علي المربع الذهبي وفي فرق بتظهر وتختفي لكن المنافسة كبيرة ومازلت غير محسومة.