رياضة | حلم الثلاثية يغازل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلم الثلاثية يغازل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا هي الأكثر استحواذاً على أذهان نجوم برشلونة بقيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يسعى لتكرار إنجاز الثلاثية التاريخية للمرة الثالثة بتاريخه.

وقاد ميسي فريقه لتحقيق فوز دراماتيكي على إشبيلية بنتيجة 4-2 في المباراة الماضية ليسير على طريق حصد لقب الليجا الإسبانية للنسخة الحالية.

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وفي كأس الملك؛ يستضيف ريال مدريد، غدًا الأربعاء، نظيره برشلونة خلال كلاسيكو جديد ومثير على ملعب "السانتياجو برنابيو" في إياب دور نصف النهائي للبطولة.

وقال ميسي، في تصريحات صحفية: "نريد الفوز بكل البطولات، ولن نفرط في أي مسابقة، نحن على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي الكأس".

ويذكر فأن الفائز من مباراة ريال مدريد وبرشلونة سيلتقي مع الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تجمع بين فالنسيا وريال بيتيس.