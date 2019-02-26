رياضة | كروس يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروس يحسم مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني سبب فشل المدرب جولين لوبيتيجي مع الفريق الملكي ، موضحًا في الوقت ذاته استمتاعه باللعب بجوار لوكاس مودريتش. وقال كروس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: شباب الفريق يتطلعون لما حققته عبر مسيرتك ، أتمنى البقاء هنا لسنوات حتى أتمكن من مساعدة اللاعبين الشباب. وأضاف: في وسط الميدان نملك مواهب رائعة. الشباب يحصلون على دقائق و هذا ما يعني أن المدرب يثق بهم.

وتابع: إنه لمن المفيد لنا أن نملك هكذا لاعبين شباب لأنه يحسّن من أدائنا ، هم يقومون بعمل رائع ومن الطبيعي أن نراهم يبدأون في مباريات أكبر.

وواصل: هناك مواهب رائعة ، فالفيردي ، ريجيلون ، أنا سعيد بمشاهدة تطورهم.

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وعن اللعب بجانب مودريتش ، قال توني كروس: أستمتع باللعب معه و نشكّل ثنائي مميز ، نلعب معًا منذ فترة طويلة ، كاسيميرو كذلك مهم للغاية ، هذا الثلاثي مُتناسق و نشكّل عامل مهم للفريق.

وعن سولاري ، قال كروس: المدرب يفهم ما يحدث على أرض الملعب على هذا المستوى. إنه يعرف ما الذي نختبره في الملعب ويمكن أن يساعدنا أكثر قليلاً لأن لديه نفس التجارب في مسيرته الخاصة. ماضيه كلاعب دائم يساعده كمدرب.

وعن سبب فشل جولين لوبيتيجي مع ريال مدريد ، أوضح توني كروس: علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة ومواصلة التحسّن ، البداية كانت صعبة ، الموسم الماضي حققنا أمور عظيمة ، العديد منّا ذهب لكأس العالم وعاد بعدها ، الأمور كانت صعبة بسبب لوبيتيجي الذي قام بعمل مدهش لكن لم يحالفه الحظ. وأكد: أعتقد أن لوبيتيجي قام بعمل رائع ولكن كان لديه بعض الحظ السيء ، وإذا كنت تحصل على نتائج سيئة للفريق فهذا غير مُجدي للنادي، لقد حققنا بعض التقدم خلال الشهر الماضي ، والآن لدينا الفرصة للقتال من أجل هذه الألقاب، هذه علامة ايجابية بالنسبة لنا.

وعن الجدول المزدحم بالمباريات للريال ، أتم كروس: أعتقد أننا خلال الأسابيع القليلة الماضية وضعنا أنفسنا على المسار الصحيح. لم نفز على أرضنا أمام جيرونا. الجدول ربما شكل بعض العوائق ونحن بحاجة إلى مواصلة نفس العمل الذي كنا نفعله من قبل.