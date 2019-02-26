رياضة | مدرب المقاصة: عدنا من منتصف الطريق بعد قرار الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المقاصة: عدنا من منتصف الطريق بعد قرار الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، على عودته من منتصف الطريق عقب قرار لجنة المسابقات بتأجيل المباراة بعد اقتراب فريقه من الوصول إلى برج العرب إستعدادا لمواجهة الزمالك غداً الأربعاء في ربع نهائي كأس مصر.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قد أعلن رسميا عن تأجيل كل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى لدواعي أمنية.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على راديو مصر 88.7 :"تحركنا لبرج العرب وفي منتصف الطريق تقريبا صدر قرار الجبلاية وعدنا مرة آخرى.

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أوضح :" عندما تكون المساحة الزمنية قبل مواجهة الزمالك ثلاثة أيام لا تؤثر من 48 ساعة، لافتاً إلى أن التأجيل في مصلحة نادي الزمالك بسبب مباراته في أفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك إلى أنجولا لمواجهة بترواتليتكو يوم 3 مارس في الكونفيدرالية الافريقية.