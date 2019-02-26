رياضة | رسميا.. ليستر سيتي يتعاقد مع رودجرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ليستر سيتي يتعاقد مع رودجرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده الرسمي مع المدرب برندان روجرز لخلافة المدرب المقال كلود بويل من تدريبات الفريق في الأيام الماضية.

واكد نادي ليتسر سيتي عبر حسابه الرسمي بتويتر، على أن الإدارة نجحت في التعاقد مع روجرز لمدة ثلاثة مواسم ونصف حتي 2022.

وكان ليستر سيتي قد فتح خط اتصالات مع رودجرز في الساعات الماضية والذي قرر فسخ عقده مع سيلتيك الأسكتلندي للعودة من جديد للبريميرليج.

وأعرب رودجرز عن سعادته بالتوقيع مع ليستر سيتي متمنياً تحقيق الانتصارات مع الفريق وتحسين الأوضاع على مستوي جدول ترتيب المسابقة.