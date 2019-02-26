رياضة | ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على موهبة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على موهبة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو المعار من سان جيرمان إلى ريال بيتيس، بات هدفًا لريال مدريد وبرشلونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان للحصول على خدمات "لو سيلسو" في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة ريال بيتيس.

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وأكدت الصحيفة إلى أن برشلونة هو أول نادٍ اهتم بضم لو سيلسو، وينوي عرض لاعبه الشاب خوان ميراندا ضمن الصفقة، لإقناع بيتيس بالتخلي عن النجم الأرجنتيني، كما دخل الريال في الصفقة أيضًا، وينوي عرض إعارة ثيو هيرنانديز أو اشرف حكيمي أو ماريانو دياز لحسم الصفقة.

يذكر أن لو سيلسو يلعب مع بيتيس على سبيل الإعارة، ولكن النادي الإسباني يملك أحقية شرائه نهائيًا مقابل دفع 25 مليون يورو، كما أن بند الشراء يصبح إلزاميًا في حالة تأهل الفريق للمشاركة الأوروبية.