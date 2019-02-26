رياضة | 4 لاعبين يمثلون مصر في رياضة البوتشى بالأولمبياد الخاص في أبوظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 لاعبين يمثلون مصر في رياضة البوتشى بالأولمبياد الخاص في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد رياضة البوتشى فى الالعاب العالمية بأبي ظبى 2019 والتى تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة، مشاركة 67 لاعبا ولاعبه من ويشارك فيها 7500 لاعبا ولاعبه من 194 دولة حول العالم يشاركون فى 24 رياضة اولمبية من بينها رياضة البوتشى التى تشارك فيها 15دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يمثلهم 67 لاعبا ولاعبه، عباراة عن 32لاعبا و3 شركاء و 29لاعبه وثلاث شريكات ، وهناك مسابقة للبوتشى الموحد والتى يشارك فيها لاعبى الاولمبياد الخاص من ذوى الاعاقة الفكرية الى جانب اقرانهم من غير المعاقين وفى مسابقة واحدة .

حيث تشارك مصر بلاعبين ولاعبتين، و السودان بلاعبين ولاعبتين ، وفلسطين باربع لاعبين عبارة عن لاعب من لاعبى الاولمبياد الخاص من ذوى الاعاقة الفكرية ، و عمان باربع لاعبين بلاعب وشريك ولاعبه وشريكة ، وتشارك البحرين بلاعبين ولاعبتين، و السعودية بست لاعبين اربع لاعبين ولاعبتان،والعراق بلاعبين ولاعبتين، وإيران بلاعبين ولاعبتين، والجزائر بلاعبين ولاعبتين، وليبيا بلاعبين ولاعبتين ، وتونس بلاعبين ولاعبتين ، لبنان بلاعبين ولاعبتين، والاردن بلاعبين ولاعبتين ، وتشارك سوريا بلاعبين ولاعبتين .وتشارك الامارات بتسع لاعبين اربع لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية وشريك من غير المعاقين ، وثلاث لاعبات من ذوى الاعاقة الفكرية وشريكة

وكانت الالعاب العالمية الماضية بلوس أنجلوس 2015 قد شهدت مشاركة10 دولة عربية و هي الامارات،السعودية،المغرب،تونس،سوريا،فلسطين،قطر،لبنان،مصر،العراق.فى رياضة البوتشى .

وتشهد الألعاب العالمية بأبوظبى 24 رياضة رسمية، وجميعها تتبع القواعد والمعايير التي تضعها الهيئات الدولية المسؤولة عن إدارة كل رياضة.الرياضات التى تشهدا الالعاب هى ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)،كرة السلة،كرة الطائرة الشاطئية ،البوتشي،البولينج،سباقات الدراجات، الفروسيةكرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبًا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)،والجولف،الجمباز الفني،الجمباز الإيقاعي،كرة اليد،الجودو،التجديف بقوارب الكاياك،سباق المسافات الطويلة (الماراثون)،رفع الأثقال،التزلج بالعجلات،الشراع،السباحة والسباحة في المياه المفتوحة،تنس الطاولة،التنس الأرضي،السباق الثلاثي (الترايثلون)،الكرة الطائرة . Advertisements ما هي رياضة البوتشي

وكرة البوتشي هي رياضة تتطلب المهارة و التفكير الاستراتيجي. و الهدف بالنسبة إلى كل فريق هو أن يتمكن من تحريك أقصى عدد من كراته (بوتشي) إلى نقطة أقرب من كرات الفريق المنافس للكرة الصغرى (بالينا). يمكن أن يضم الفريق الواحد أي عدد من اللاعبين بدءا من اثنين، مرورا بأربعة، و وصولا إلى ثمانية كحد أقصى. يحق لكل لاعب في الفريق الحصول على كرتين، حيث يتبادل لاعبو الفريق الواحد الأدوار في دحرجة الكرة صوب الكرة الصغرى (بالينا)، و التي يفترض أن تكون قد ألقيت من البداية في الملعب. يمنح اللاعبون نقاطا عن كل كرة يتم تحريكها إلى أقرب نقطة من الكرة الصغرى (بالينا). يسمح برمي الكرة على الطائر، بدلا من دحرجتها، لتصطدم بكرة النقطة بهدف تحريكها قدما. يجوز إحلال الكرات، بما فيها الكرة الصغرى (بالينا)، بكرات اللاعبين الآخرين. يمكن للاعبي الأولمبياد الخاص أيضا المشاركة في مسابقات زوجي و فرق البوتشي الخاصة بفرق الرياضات الموحدة. و الجدير بالذكر أن الرياضات الموحدة هي برنامج أولمبياد خاص يعمل على إشراك لاعبي الأولمبياد الخاص و اللاعبين الأسوياء (شركاء) في فرق رياضية موحدة، بهدف التدريب و المشاركة في المسابقات. بالنسبة إلى مسابقات البوتشي لفرق الرياضات الموحدة، يتكون الزوجي من لاعب أولمبياد خاص و شريك. كما يمكن أن يتكون الفريق من لاعبي أولمبياد خاص و شريكين.كما هو الحال في جميع رياضات الأولمبياد الخاص، يتم تقسيم اللاعبين في مجموعات وفقا لمستويات القدرة، السن و الجنس.

1995 ظهور البوتشى بالالعاب العالمية