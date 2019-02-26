رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27 فبراير في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27 فبراير في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ريال مدريد على ملعبه منافسه برشلونة مساء الأربعاء والموافق 27/2/2019 ويأتي ذلك في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب ريال مدريد مباراته ضد برشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز بينما أحرز مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة.

Advertisements

ويدخل برشلونة متصدر الليجا اللقاء على أمل الذهاب إلى نهائي الكأس على أمل تحقيق الثلاثية هذا الموسم بينما ريال مدريد يريد تعويض جمهوره عن البداية السيئة له بدون رونالدو.

وستكون مباراة ريال مدريد مع برشلونة في كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلقين عصام الشوالي من الملعب، بجانب حسن العيدروس وأحمد الطيب.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع برشلونة مذاعة بدون تقطيع عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.