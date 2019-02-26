رياضة | سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق يسافران إلى الإمارات بسبب ملابس الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق يسافران إلى الإمارات بسبب ملابس الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر القاهرة غدا الأربعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات متجهين إلى الإمارات لإنهاء بعض الترتيبات الخاصة بالزي الجديد للفريق الأحمر الذي سيرتديه الموسم المقبل.

وكان توفيق قد سافر إلى الإماراتفي شهر نوفمبر الماضي للاطمئنان على بعض الترتيبات الخاصة بزي الفريق، ليكملها مع عبد الحفيظ في رحلة الغد.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع شركة أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس النادي الأحمر خلفا لشركة سبورتا.