رياضة | رئيس اتحاد كمال الأجسام : خطاب اللجنة الأولمبية "مفبرك" .. و"خفافيش الظلام" ستختفي قريبا

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عقب نشر ياسر عبد الكريم المرشح السابق لرئاسة الاتحاد المصري لكمال الأجسام علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي والذي يؤكدالي إلغاء القرار الصادر من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بقبول اوراق ترشحه لهذا المنصب ومما يترتب عليه من عدم إدراج اسمة ضمن المرشحين علي منصب الرئيس وأنه متمسك بتنفيذ هذا الحكم وإبعاد «فهيم »من منصبة الحالي كرئيس للاتحاد المصري لكمال الأجسام .

وجاء الرد سريعا من الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي وبث فيديو وهو متواجد في مقر الاتحاد وسط مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام وأكد في تصريحاته إنني لازالت امارس عملي بشكل طبيعي وانفي ما يردده البعض إنني تركت عملي في الاتحاد المصري لكمال الأجسام.