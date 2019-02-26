اونلاين | بث مباشر| تشيلسي وتوتنهام متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

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بث مباشر| تشيلسي وتوتنهام متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الأربعاء 27 فبراير 2019.

بث مباشر| تشيلسي وتوتنهام متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

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يخوض فريق تشيلسي مواجهة اليوم ضد توتنهام بقيادة المدير الفني ماوريسيو ساري متأثرًا بجراح الهزيمة أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة بسداسية دون رد على ملعب استاد الاتحاد وتعد هي الهزيمة الأكبر للبلوز هذا الموسم ، مشاهدة ماتش تشيلسي وتوتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي ويدخل فريق البلوز لقاء اليوم وهو في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة حصدها من 26 مباراة هذا الموسم حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات هذا الموسم.

بث مباشر| تشيلسي وتوتنهام متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

وستكون مباراة اليوم هامة للفريقين في مشوار المنافسة ببطولة الدوري الإنجليزي.