اونلاين | بث مباشر| مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 27 فبراير إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ستتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب سينتياجو بيرنابيو حيث يلتقي ريال مدريد مع برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر له يوم الأربعاء المقبل، ونوفر لكم البث المباشر لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في قمة كأس المك.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد



وكانت مباراة الذهاب بين البلوجرانا والميرنجي، التي جمعتهما على ملعب الكامب نو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث بدأ لوكاس فاسكيز بالتسجيل للفريق الملكي قبل أن يتمكن مالكوم جناح البارسا من معادلة النتيجة ليتأجل حسم بطاقة العبور للنهائي إلى مباراة يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

من المقرر إذاعة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد عبر قناة beIN HD3، الناقل الحصري لمباريات كأس ملك إسبانيا.