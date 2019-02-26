اونلاين | يلا شوت - مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام مجانا الان | كورة ستار | كورة لايف| كورة أونلاين| يلا شوت| كورة أتش دي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استبعاد الحكم مايك دين، من طاقم تحكيم مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، بعد غد الأربعاء، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن الاتحاد قرر استبعاد مايك دين من مهامه كحكم رابع في المباراة المقبلة بين تشيلسي وتوتنهام، على خلفية المشادة العنيفة بينه وبين ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز في مباراة الأخير بيرنلي.

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وكان بوكيتينو قد عبر عن غضبه الشديد تجاه مايك دين، حكم مباراة توتنهام أمام بيرنلي، السبت الماضي بالجولة 27 من البريميرليج، بعدما تعرض الفريق اللندني للخسارة بنتيجة (2-1).

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وكاد بوكيتينو أن يشتبك مع الحكم، لولا إبعاد معاونيه له، لكنه أصر على البقاء أمام الحكم، مطالبا إياه بتفسير قراراته أمام الكاميرا، التي رصدت الواقعة منذ البداية.