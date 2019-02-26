اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم 27-2-2019 كلاسيكو كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم 27-2-2019 كلاسيكو كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدّر الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، لكنه وبرغم أرقامه القياسية التاريخية لم يتمكن من زيارة شباك النادي الملكي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد عصي على ميسي في الكأس

يملك ليونيل ميسي سجلاً براقاً ومميزاً في مواجهات الكلاسيكو ضمن كل المسابقات، فمنذ ظهوره الأول في هذه المباراة الشهيرة وتحديداً لحساب الدوري الإسباني موسم 2006/2005 استطاع النجم الدولي الأرجنتيني أن يكتب التاريخ ويتسيّد أرقام المواجهة.

خاض ليونيل ميسي 39 مباراة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو وهو خامس أكثر اللاعبين مشاركة في هذه المواجهة المثيرة.

تمكن البرغوث من زيارة شباك ريال مدريد في كل المسابقات باستثناء كأس ملك إسبانيا، حيث سجل في مرماهم 18 هدفاً لحساب الدوري و6 أهداف لحساب السوبر الإسباني وهدفين لحساب دوري أبطال أوروبا.

ساهم ليونيل ميسي في إحراز 4 من أهداف برشلونة الستة الماضية في البرنابيو في جميع المنافسات (سجل 3 صنع 1).

وانتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد والتي أقيمت الأسبوع الماضي على إستاد "كامب نو" بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، لتبقي على فرص كلا الفريقين قائمة في التأهل للمباراة النهائية لكأس اسبانيا، حيث يكفي الريال التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للصعود للنهائي، بينما يحتاج البارسا للتعادل بنتيجة أكبر من نتيجة الذهاب أو الفوز للصعود مباشرة.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - فيدال - ديمبلي.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل ميسي.

بينما سيبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : كيلور نافاس.

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو.

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فينسيوس.

خط الهجوم : كريم بنزيما - جاريث بيل.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز وتخطي عقبة غريمه التقليدي برشلونة من أجل التأهل للمباراة النهائية لكأس اسبانيا والمنافسة على اللقب المحلي، بعدما تضاءلت فرصه في التتويج بلقب الدوري الإسباني بالموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق 9 نقاط عن الفريق الكتالوني المتصدر بـ57 نقطة.

بينما يسعي برشلونة لحصد الثلاثية بالموسم الحالي (الدوري – كأس اسبانيا – دوري أبطال أوروبا)، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي ووسط الجماهير المدريدية من أجل حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس الملك.

وستكون مباراة الأربعاء بين ريال مدريد وبرشلونة المواجهة رقم (35) بين الفريقين في كأس ملك إسبانيا، حيث سبق وتقابل قطبي الكرة الاسبانية في (34) مباراة ببطولة الكأس، فاز الريال في 12 مباراة، مقابل 18 إنتصارًا للفريق الكتالوني، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، وسجل الملكي 65 هدفًا، مقابل 64 هدفًا للبارسا.

ستذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام العاشرة مساء الأربعاء 27 فبراير الجاري، عبر قنوات Bein Sports HD 1 – Bein Sports HD 3، بتعليق عصام الشوالي وأحمد الطيب وحسن عيدروس.