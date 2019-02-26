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اونلاين | yalla shoot بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام 27 فبراير - kora live - كورة ستار- kora star

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yalla shoot بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام 27 فبراير - kora live - كورة ستار-  kora star

في إطار سعينا لتقديم خدمة مميز لك عزيزي المتابع ، نقدم لك خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، ضمن منافسات  الأسبوع الـ 28 من الممتاز، يوم الأربعاء 27-2-2019، الساعة 10 مساء.

 yalla shoot بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام 27 فبراير - kora live - كورة ستار-  kora star

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج، على قنوات "بي إن سبورتس HD 2".

 yalla shoot بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام 27 فبراير - kora live - كورة ستار-  kora star

وانتهت مباراة الذهاب فريق توتنهام هوتسبير على نظيره تشيلسي، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي، بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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