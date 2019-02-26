اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 27 فبراير في كأس ملك إسبانيا real madrid

تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث يدور كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل حجز مكان في نهائي كأس ملك إسبانيا.

يحمل الفصل الأول من مواجهتي الكلاسيكو بين برشلونة ومضيفه ريال مدريد الاربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أهمية أكبر من الثاني بعد ثلاثة أيام في الدوري، نظراً لاقتراب المتأهل من التتويج بلقب كأس الملك وتحليق برشلونة في صدارة الليغا.

يتصدّر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و9 نقاط عن ريال الثالث، ما يعني أنه حتى بحال خسارته أمام غريمه الملكي السبت المقبل في مدريد، سيبقى بعيداً عنه بست نقاط قبل المراحل الأخيرة من الدوري.

لكن على جبهة الكأس تبدو الأمور أكثر حماوة، فانتهت المواجهة الأولى لمصلحة ريال الذي انتزع تعادلاً ثميناً من مضيفه برشلونة 1-1 ذهاباً على ملعب كامب نو.