اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 27 فبراير في كأس ملك إسبانيا real madrid

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 27 فبراير في كأس ملك إسبانيا real madrid والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث يدور كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل حجز مكان في نهائي كأس ملك إسبانيا.
يحمل الفصل الأول من مواجهتي الكلاسيكو بين برشلونة ومضيفه ريال مدريد الاربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أهمية أكبر من الثاني بعد ثلاثة أيام في الدوري، نظراً لاقتراب المتأهل من التتويج بلقب كأس الملك وتحليق برشلونة في صدارة الليغا.
يتصدّر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و9 نقاط عن ريال الثالث، ما يعني أنه حتى بحال خسارته أمام غريمه الملكي السبت المقبل في مدريد، سيبقى بعيداً عنه بست نقاط قبل المراحل الأخيرة من الدوري.
لكن على جبهة الكأس تبدو الأمور أكثر حماوة، فانتهت المواجهة الأولى لمصلحة ريال الذي انتزع تعادلاً ثميناً من مضيفه برشلونة 1-1 ذهاباً على ملعب كامب نو.
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة
مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة
سيكون عشاق كرة القدم يوم الأربعاء على موعد مع مواجهة مثيرة تجمع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "كامب نو".
هذا هو الكلاسيكو رقم 36 بين الغريمن في كأس ملك اسبانيا - فاز برشلونة في 15 مباراة مقابل 12 لريال مدريد وحسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات.
مباراة ريال مدريد وبرشلونة سيعلق عليها الزملاء عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.
كما بإمكانكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بتعليق إنجليزي وفرنسي.